Indígenas bloqueiam BR-373 em protesto; veja rotas alternativas

Indígenas bloqueiam nesta quarta-feira (25) a BR-373 entre Mangueirinha e Coronel Vivida, ambas no sudoeste do Paraná, em protesto. Os bloqueios ocorrem no km 440, que dá acesso à Mangueirinha e no km 460, trecho que passa dentro da reserva indígena.

A manifestação pacífica, segundo os indígenas, é para chamar a atenção das autoridades quanto ao não pagamento de indenizações relacionadas a passagem da rodovia pela Terra Indígena (TI) e de linhas de alta tensão da Companhia Paranaense de Energia (Copel).

Conforme representantes da comunidade, as autoridades não estão mostrando interesse nas reinvindicações deles, com isso, novos bloqueios poderão ser registrados nos próximos dias.

O bloqueio, segundo os manifestantes, é feito liberando o trânsito por uma hora e bloqueando ele por uma hora. O fechamento da via tem previsão de ser encerrado às 17h. Na reserva indígena vivem mais de três mil indígenas das etnias Kaingang e Guarani.

Esse é segundo protesto que os indígenas da Reserva de Mangueirinha nas últimas semanas.

Rotas alternativas:

A orientação é que os motorista busquem rotas alternativas. Para quem segue no sentido sudoeste à BR-277, a orientação é seguir pelo trecho que passa por São João, Saudade do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, saindo em Laranjeiras do Sul. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanha a movimentação.

