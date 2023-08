Indígena morre atropelado por caminhonete na PR-487

Siga o TNOnline no Google News

Um indígena de 25 anos, morreu no início da noite de quarta-feira (9), após ser atropelado por uma caminhonete na rodovia PR-487, no município de Cândido de Abreu, na região central do Paraná.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente foi no KM 346.

A vítima foi atingida por uma caminhonete GM/D-20 com placas de Cândido de Abreu dirigida por um homem de 53 anos. O motorista não se feriu.

O corpo do indígena foi recolhido ao IML de Ivaiporã, após perícia da Criminalística.

As circunstâncias que levaram ao acidente de trânsito estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

