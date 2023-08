Indígena é preso por manter menor de idade grávida em cárcere privado

Siga o TNOnline no Google News

Um jovem indígena de 20 anos foi preso na tarde dessa sexta-feira, 11 de agosto, por manter uma adolescente de 16 anos, que está grávida, em cárcere privado em Tuneiras do Oeste, no noroeste do Paraná.

O local em que a adolescente se encontrava era um ambiente insalubre. No imóvel não havia energia elétrica, água, encanada, fogão e alimentos. O rapaz é suspeito de agredir a vítima de forma física e psicológica.

Além disso, o suspeito também ameaçou de morte conselheiros tutelares que participaram da ação.

Em nota, a polícia informou que a vítima, mesmo morando há meses na cidade, ainda enfrenta dificuldades para se comunicar em português, devido à situação de cárcere privado e proibição de contato com o mundo exterior.

Ainda conforme explicado, o rapaz foi autuado como “cidadão comum, tendo em vista que foi constatado que ele se encontra totalmente integrado na sociedade, comunicando-se muito bem em português, trabalhando em uma indústria alimentícia da região”, informou a nota.

Durante os procedimentos para prisão em flagrante, o jovem fugiu da delegacia pulando o muro, mas foi capturado pela Polícia Militar que realizava ronda pela cidade.

Com informações da Catve.

