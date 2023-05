Indicações ao Prêmio Melhores TCCs do Crea-PR encerram em 2 de maio

Da Redação

O Crea-PR foi criado no ano de 1934

Encerra no dia 2 de maio o prazo para as indicações ao Prêmio Melhores TCCs do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR).

De acordo com o regulamento e edital da premiação, os coordenadores de cursos de Instituições de Ensino Superior (IES) do Paraná poderão indicar até 05 (cinco) dos melhores trabalhos de conclusão de curso (TCCs) relacionados a cursos afins ao Sistema Confea/Crea. Os trabalhos devem ter sido apresentados por acadêmico(s) da(s) última(s) turma(s) de egressos do respectivo curso (considerando o ano de 2022).

Essas indicações devem ocorrer exclusivamente pelo ambiente de extranet do Crea-PR. É necessária a utilização dos dados específicos de cada curso (login e senha para o usuário “Instituições de Ensino”).

Além da divulgação dos melhores trabalhos, estão entre os objetivos da premiação valorizar o conhecimento técnico e científico relacionado às áreas da Engenharia, Agronomia e Geociências, e proporcionar a difusão da produção acadêmica aos profissionais, por meio de suas entidades de classe organizadas, visando o constante desenvolvimento e atualização de seus conhecimentos técnicos.

O regulamento e os editais podem ser encontrados no site https://portaldaeducacao.crea-pr.org.br/melhores-trabalhos-de-conclusao-de-curso-tccs.php.

A realização é do Crea-PR, com o apoio do Colégio de Instituições de Ensino (CIE), do Colégio de Entidades de Classe (CDER) e do Colégio de Inspetores (CDIN).

Sobre o Crea-PR

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, criado no ano de 1934, é uma autarquia responsável pela regulamentação e fiscalização dos profissionais das áreas das engenharias, agronomias e geociências. Além de regulamentar e fiscalizar, o Crea-PR também promove ações de orientação e valorização profissional por meio de termos de fomentos disponibilizados via Editais de Chamamento.

