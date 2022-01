Da Redação

Incêndio na JBS em Rolândia provoca evacuação da empresa

Um incêndio atingiu um dos barracões da empresa JBS, em Rolândia, região norte do Paraná, durante a manhã deste sábado, 14.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros da cidade, a equipe deu apoio à brigada de incêndio da empresa, que conseguiu controlar as chamas. Os bombeiros explicaram que o fogo teria começado em uma placa eletrônica, e ficou isolado no barracão. As paredes do frigorífico são revestidas com isopor de alta densidade, conhecido como EPS, muito utilizado para realizar isolamento térmico do local, o que, em contato com o fogo, provoca uma fumaça tóxica.

Houve evacuação total da empesa no momento em que o trabalho de combate as chamas era realizado. Alguns bombeiros que inalaram a fumaça tóxica precisaram ser encaminhados para o hospital, mas passam bem.

Foi feita uma abertura no teto do barracão para que a fumaça fosse dispersada. O fogo foi controlado e a empresa já voltou a operar normalmente.

