Incêndio em residência mata mulher de 50 anos no Paraná

Um incêndio criminoso resultou na morte de uma mulher, de 50 anos, nesta segunda-feira (20), em Paraíso do Norte, município da região noroeste do Paraná. De acordo com as autoridades que estão à frente do caso, o ex-companheiro da vítima, de 29 anos, é o principal suspeito de ter cometido o crime. Ele foi preso.

A Polícia Civil (PC) recebeu a informação de que o casal havia se desentendido durante a madrugada. O suspeito agrediu a mulher e a trancou em um imóvel. Na sequência, ateou fogo na casa.

O homem foi preso em flagrante pela PC e deve responder por feminicídio. A prisão do indivíduo aconteceu após agentes de segurança verificarem câmeras de segurança das casas vizinhas e identificarem o responsável pelo crime. O sujeito foi levado para a Cadeia Pública de Loanda.

O corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Paranavaí.

Com informações; Portal da Cidade (Paranavaí)