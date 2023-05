Incêndio em prédio de Maringá mobiliza Corpo de Bombeiros; vídeo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Vídeo mostra incêndio em apartamento

Um incêndio foi registrado na tarde desta terça-feira (23) em um apartamento do sexto andar de um edifício, localizado na Avenida São Paulo com a Avenida Juscelino Kubitschek, na Vila Bosque, em Maringá, no norte do Paraná. Veja o vídeo abaixo.

continua após publicidade .

O Corpo de Bombeiros foi ao local e tenta controlar as chamas.

-LEIA MAIS: Homem morre em Jandaia do Sul após confronto com a Rotam de Apucarana

continua após publicidade .

Segundo informações iniciais, o apartamento onde o fogo começou está vazio, em reforma. Moradores relataram que um curto circuito pode ter causado o incêndio. O prédio foi evacuado até segunda ordem.

Reportagem em atualização

Siga o TNOnline no Google News