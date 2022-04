Da Redação

Incêndio em mercado causa uma morte e deixa cinco feridos

Uma pessoa morreu e pelo menos cinco ficaram feridas após um incêndio de grandes proporções atingir um mercado, na tarde desta segunda-feira (21), no centro de Ibiporã, no norte do Paraná. Segundo a Polícia Civil, a vítima fatal trabalhava em uma empresa terceirizada e fazia a impermeabilização no teto do estabelecimento no momento em que o imóvel foi tomado pelas chamas. Até a publicação desta reportagem, a vítima não havia sido identificada.

continua após publicidade .

Conforme o Hospital Cristo Rei, quatro homens e uma mulher foram encaminhados à unidade, porém não foram informados os quadros de saúde dessas vítimas.

O Corpo de Bombeiros informou que vai apurar se o incêndio foi ocasionado pelo serviço que era realizado no teto do mercado, ou por alguma situação na cozinha do estabelecimento.

continua após publicidade .

O estabelecimento possui 100 funcionários e cerca de 60 estavam no local no momento do incêndio. Devido as grandes proporções, a fumaça logo se espalhou pelas ruas sendo necessário que as equipes da polícia orientassem o trânsito no local. A Polícia Civil informou que peritos vão investigar a causa do incêndio.