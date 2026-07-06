Incêndio em hotel de Londrina deixa hóspede gravemente ferido e força evacuação de prédio

Um incêndio atingiu um hotel em Londrina, no Norte do Paraná, no início da manhã desta segunda-feira (6), deixando um hóspede gravemente ferido e forçando a evacuação do prédio. O homem, que ocupava o quarto no segundo andar onde as chamas começaram, sofreu queimaduras de terceiro grau em diversas partes do corpo. Ele foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado a um hospital da região.

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Por medida de segurança, o local foi evacuado, e cerca de 50 pessoas precisaram deixar seus quartos, aguardando do lado de fora até a normalização da situação. A Polícia Militar foi a primeira a chegar ao endereço, por volta das 5h30, e auxiliou no combate inicial às chamas.

Durante o processo, alguns agentes e outros hóspedes inalaram fumaça e também necessitaram de avaliação médica.

O Corpo de Bombeiros controlou a ocorrência e realizou a perícia inicial no apartamento atingido. De acordo com a corporação, foram identificados focos do incêndio no aparelho de ar-condicionado e nas proximidades do chuveiro. As causas exatas que deram início ao fogo, no entanto, ainda não foram definidas pelas autoridades e seguem sob investigação.