Incêndio em CMEI assusta pais e crianças na região; saiba o que houve

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas no início da tarde desta quinta-feira, 10 de agosto, devido a um princípio de incêndio em um estabelecimento de ensino.

De acordo com as informações das autoridades, um princípio de incêndio foi registrado no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Padre Reginaldo de Lima, em Sarandi, noroeste do Paraná.

Os socorristas informaram que as chamas começaram após a retirada de um enxame de abelhas que estava em um toldo da instituição. Na remoção dos insetos, foi utilizado fogo e isso fez com que um pequeno foco de incêndio se iniciasse na estrutura.

A partir do perigo iminente, o CMEI foi evacuado e os alunos foram encaminhados para um local seguro.

Os funcionários do estabelecimento de ensino acionaram os bombeiros rapidamente, mas, quando eles chegaram, o fogo já havia sido controlado. Moradores do bairro utilizaram extintores no combate às chamas.

Socorristas do Samu precisaram comparecer ao local, pois uma professora passou mal devido à situação. A educadora foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento.

