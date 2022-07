Incêndio é controlado em supermercado de Londrina; vídeo

Da Redação

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma grande fumaça saindo da loja

Durante a tarde desta quinta-feira (7), um pequeno incêndio foi registrado na cozinha do Super Muffato, localizado na Avenida Madre Leônia, em Londrina.

As chamas foram controladas inicialmente por colaboradores da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - Cipa, até a chegada do Corpo de Bombeiros, que realizou a contenção total do foco.

150 colaboradores estavam na empresa, mas ninguém ficou ferido. No momento a situação está controlada. A loja fica fechada até esta sexta-feira (8) por questão de segurança e organização.

null - Vídeo por: Reprodução

