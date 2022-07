Incêndio destrói três apartamentos em Cambé

Da Redação

Na noite deste sábado (16), um incêndio destruiu três apartamentos em Cambé, no norte do Paraná. De acordo com a dona do imóvel, as chamas foram provocadas pelo irmão dela, que tentou esquentar comida em um fogareiro a álcool. O incêndio aconteceu na Rua Stefano Parazini, no Residencial Roberto Conceição.

Ainda conforme a proprietária, o irmão dela, alcoólatra e morador de rua, teria sido acolhido por ela há pouco tempo e colocado para morar em uma das quitinetes.

Na noite de sábado, ele havia chegado embriagado no local e, ao tentar esquentar comida em um fogareiro a álcool, acabou incendiando o apartamento. O fogo rapidamente se alastrou para as outras duas quitinetes. Em uma delas morava um casal e, na outra, um rapaz.

Dois caminhões do Corpo de Bombeiros foram ao local para combater as chamas. Os três apartamentos ficaram completamente destruídos. Ninguém se feriu.

