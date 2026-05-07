Incêndio destrói ônibus na BR-376 no litoral do Paraná

Um ônibus foi completamente destruído por um incêndio ao meio-dia desta quarta-feira (6), enquanto trafegava pelo quilômetro 671 da BR-376, no trecho de Guaratuba, no litoral, sentido Curitiba (PR).

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Apesar da intensidade das chamas, que consumiram o veículo rapidamente, não houve registro de feridos. O fogo chamou a atenção de quem passava pela rodovia, mas a estrutura do ônibus foi totalmente comprometida, restando apenas a carcaça metálica após o controle do incêndio.

O atendimento da ocorrência não comprometeu a fluidez do trânsito na região, uma vez que não houve necessidade de interdição das pistas e o tráfego seguiu normalmente para os demais motoristas. Até o momento, as causas que deram início ao fogo não foram informadas oficialmente e devem ser esclarecidas após a realização de perícia técnica.