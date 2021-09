Da Redação

Incêndio destrói depósitos de recicláveis em Rolândia

Um incêndio de grandes proporções destruiu dois barracões de 500 m² e materiais recicláveis em Rolândia, no norte do Paraná, nesta quarta-feira (29). A empresa fica localizada na Avenida Esplanada e a fumaça foi vista de longe.

Os bombeiros foram chamados por volta das 15h. "14 bombeiros trabalharam diretamente no combate ao Incêndio. Uma Carreta do Corpo de Bombeiros de Londrina, com 30 mil litros de água auxiliou e também um auto bomba tanque, caminhão com 5 mil litros de água, do Corpo de Bombeiros de Cambé, além de outros caminhões pipa do município. O local é uma empresa de reciclagem. Muito plástico e material inflamável no local. O material incendiado tem como características ser de difícil combate", explica o comandante dos bombeiros, tenente Tiago Justino da Silva.

Por volta dos 20h30, uma equipe dos bombeiros ainda estava realizando o trabalhando de rescaldo. As causas do incêndio serão apuradas. "Ninguém ferido. Não sabemos onde o incêndio começou. O presidente da câmara de vereadores, Reginaldo Silva, forneceu alimento para os bombeiros", finaliza.

