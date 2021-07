Da Redação

Incêndio destrói casa no Paraná e cão morre; assista

Um vídeo registrou imagens impressionantes de uma residência consumida pelo fogo no início da tarde deste sábado (17), em Rolândia, região Norte do Paraná. O incêndio aconteceu na rua Presidente Kennedy, no Jardim Guanabara, em uma casa de madeira.

continua após publicidade .

Na casa, moravam um casal com uma filha adulta e quatro netos pequenos. A neta caçula, de um ano e nove meses de idade, dormia em um dos cômodos da casa quando o incêndio começou.

As chamas se espalharam rapidamente e avó precisou ser rápida para conseguir salvar a criança no meio do fogo e da fumaça. Todos os outros moradores estavam do lado de fora, no quintal da residência, e não se feriram. Um dos cachorros da família morreu no incêndio.

continua após publicidade .

De acordo com a moradora, que não teve o nome divulgado, em outubro de 2020 a família já havia perdido tudo em outro incêndio na casa onde moravam. Assista: