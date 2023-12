Incêndio destrói carros em pátio de delegacia no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Na tarde desta sexta-feira (29), um incêndio de grandes proporções destruiu diversos veículos que estavam no pátio da Delegacia Cidadã da Polícia Civil em Paranaguá, no litoral do Paraná.

O fogo começou por volta das 15 horas e se alastrou rapidamente. Havia carros, motos e caminhões no pátio. Alguns veículos chegaram a explodir, devido ao combustível ainda acumulado nos tanques dos veículos.



Quatro viaturas dos bombeiros atenderam a ocorrência.

As chamas formaram uma grande coluna de fumaça, que podia ser vista a quilômetros de distância, segundo relatos. O barulho das explosões também podia ser ouvido de longe.

A origem do incêndio é desconhecida, por enquanto. Uma hipótese é que tenha sido provocado pelo forte calor em Paranaguá nesta sexta-feira — a temperatura chegou a 39ºC no Litoral. Mas não se descarta a possibilidade de ter sido um ato criminoso.

Com informações do Bem Paraná

