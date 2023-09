Incêndio destrói caminhão carregado com folhas de sulfite

Um caminhão com carga de papel sulfite pegou fogo no fim desta madrugada de terça-feira (19), na BR-369, próximo à entrada de Rolândia, ao Norte do estado do Paraná. O Corpo de Bombeiros foi acionado e registrou a ocorrência às 05h17.

As equipes foram até o local para conter as chamas e foram utilizados aproximadamente 15 mil litros de água para apagar o incêndio, que destruiu a carga. Parte da carga ficou dentro do veículo e a outra parte caiu no canteiro da via. Ao todo, o caminhão carregava 12 toneladas de papel.

Durante o atendimento da ocorrência de incêndio, o trânsito no local precisou ser parado para a realização de um trabalho seguro por parte do Corpo de Bombeiros.



