Incêndio destrói ala de quimioterapia de maior hospital infantil do PR

Uma explosão seguida de incêndio destruiu nesta segunda-feira (31) o Ambulatório de Oncologia e Hematologia do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba (PR). A unidade é a principal referência no atendimento de crianças no Estado.

O hospital ainda investiga as causas do acidente, mas a primeira hipótese é de que houve um vazamento de oxigênio no setor. Um trabalhador teve queimaduras. Um outro colaborador que estava no local não se feriu. Veja o vídeo abaixo

O acidente ocorreu por volta das 7h30, antes do início do atendimento ao público. Por isso, nenhum paciente estava no local. O fogo foi controlado pela brigada de incêndio do hospital e o rescaldo coube ao Corpo de Bombeiros.

O ambulatório é usado para quimioterapia de crianças, com atendimento por hora marcada. Os demais serviços não foram afetados.

O Hospital Pequeno Príncipe é referência em média e alta complexidade no Paraná, realizando mais de 14 mil cirurgias por ano. Em 2022, foram realizados seis mil atendimentos e 2.500 sessões de quimioterapias no ambulatório.

De acordo com o Pequeno Príncipe, o ambulatório precisará ser reconstruído. O prejuízo ainda é calculado. O incêndio destruiu equipamentos de alto custo, como bomba infusora de medicamentos, oxímetros, macas, poltronas, computadores e outras mobílias.

Para manter o atendimento de pacientes atendidos nesse local, a instituição está preparando um espaço alternativo no 6º andar, onde funciona o Setor de Educação e Cultura (Educ). Parte das consultas foram reagendadas e as quimioterapias mantidas.

As consultas de pacientes do Serviço de Ortopedia – que fica ao lado do espaço atingido – desta terça-feira (31) e quarta-feira (1º) estão sendo reagendadas para o mais breve possível, assim como os exames de ecocardiograma, holter eletrofisiologia, eletroencefalograma, exames da pneumologia e raio-x. Os demais serviços e atendimentos de emergência não foram impactados.

“As equipes do Hospital estão empenhadas para organizar os espaços atingidos e de realocação para que tudo normalize o quanto antes com qualidade e segurança para os pacientes, familiares e profissionais. O Hospital Pequeno Príncipe se solidariza e presta todo o cuidado necessário ao colaborador ferido. Agradece todos os profissionais de diferentes setores que prestaram ajuda neste momento e especialmente à Brigada de Emergência, que teve atuação ágil e eficaz na contenção do incêndio”, afirmou o hospital, em nota.

