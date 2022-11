Incêndio destrói 2 ônibus em pátio de empresa de transporte coletivo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As chamas e o estouro dos pneus assustaram a comunidade

Neste domingo (27), um incêndio destruiu dois ônibus do transporte coletivo em Cascavel, no oeste do Paraná. Com informações do g1.

continua após publicidade .

A fumaça preta pôde ser vista de vários pontos da cidade, e moradores da região fizeram imagens do fogo. As chamas e o estouro dos pneus assustaram a comunidade.

-LEIA MAIS: Adolescente de 13 anos que brincava em praça é assassinado a tiros

continua após publicidade .

Os veículos estavam estacionados no pátio da empresa Pioneira, no bairro São Cristóvão. Funcionários da própria companhia acionaram os bombeiros.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 11h. O combate às chamas durou mais de uma hora.

O tenente do Corpo de Bombeiros Lucas Delai explicou à RPC que, ao chegar no local, o fogo já tinha destruído a maior parte dos dois ônibus.

continua após publicidade .

De acordo com o tenente, os demais veículos foram retirados do local por motoristas da empresa e resfriados. Ainda de acordo dom Delai, as chamas chegaram a atingir a rede elétrica do local.

Em nota, a empresa Pioneira disse que aguardará a perícia para confirmar as causas do incêndio, mas afirmou que, provavelmente, as chamas começaram na rede elétrica.

Com informações do g1

Siga o TNOnline no Google News