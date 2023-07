Incêndio de grandes proporções mobiliza bombeiros em Mandaguari; vídeo

Um incêndio de grandes proporções em um barracão com pneus foi registrado no final da tarde desta sexta-feira (21) em Mandaguari, no norte do Paraná. Equipes do Corpo de Bombeiros de Apucarana se deslocaram ao local para controlar as chamas.

Segundo a corporação, a princípio, ninguém se feriu. Duas equipes do 11º Grupamento foram a Mandaguari para a ocorrência. Um vídeo filmado por um motorista mostra a grande proporção que o incêndio tomou. Assista:

A ocorrência está em andamento. Reportagem em atualização.

Incêndios em Apucarana

Uma empresa do setor têxtil pegou fogo no começo da tarde desta sexta-feira, em Apucarana. Os funcionários foram evacuados durante o trabalho de combate às chamas. Ninguém ficou ferido. Mais tarde, a fumaça tomou conta de um trecho da Avenida Brasil após incêndio registrado às margens da rodovia.

