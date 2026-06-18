Incêndio de grandes proporções destrói loja de roupas em Curitiba

Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente uma loja de roupas de dois andares na manhã desta quinta-feira (18), na Rua Primeiro de Maio, bairro Xaxim, em Curitiba. O fogo começou por volta das 5h40 e, quando as equipes de resgate chegaram ao local, as chamas já haviam tomado conta de toda a edificação, resultando na perda total do estabelecimento. As informações são da Banda B.

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Aos prantos, a proprietária lamentou a destruição do negócio, afirmando que perdeu 40 anos de trabalho e que não sobrou nada da estrutura. A empresária também criticou o que considerou uma demora no atendimento da ocorrência, relatando que a equipe de socorro só apareceu após o prédio ceder e tudo ser consumido pelo fogo.

Em resposta à queixa, o Corpo de Bombeiros esclareceu que foi acionado por volta das 6h e que a primeira guarnição chegou ao endereço 13 minutos após o chamado. Durante o deslocamento para o combate às chamas, um dos caminhões da corporação acabou se envolvendo em um acidente de trânsito na Linha Verde, mas ninguém ficou ferido.

Ao todo, a operação mobilizou oito viaturas de diferentes quartéis da capital paranaense. O trabalho das equipes precisou ser rápido e concentrado não apenas para apagar o incêndio principal, mas principalmente para evitar que o fogo se alastrasse e atingisse os imóveis vizinhos à loja destruída.