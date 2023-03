Incêndio de grandes proporções atinge unidade da JBS no Paraná; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Na madrugada desta sexta-feira (03), um incêndio de grandes proporções atingiu a incubadora da JBS em Rolândia, no Norte do Paraná. O fogo começou por volta das 23h30 da quinta-feira (02) e se alastrou rapidamente. Foi necessária a mobilização de bombeiros de toda a região para atender a ocorrência.

continua após publicidade .

Registros feitos do lado de fora da unidade mostram as chamas que causaram grandes danos. De acordo com informações do Portal Cambé, não houve relato de feridos, no entanto as perdas materiais estão estimadas em milhões de reais. Assista o vídeo no final da matéria.

LEIA MAIS: JBS é evacuada após vazamento de amônia em Rolândia

continua após publicidade .

Sendo uma das maiores produtores de carne bovina do mundo, a JBS lamentou o ocorrido e afirmou que irá colaborar com as autoridades para que a causa do incêndio seja apurada. A empresa informou, ainda, que fará o necessário para minimizar as consequências e possíveis impactos do incidente.

Em entrevista para o Portal Cambé, o presidente do Sindicato da Industria Alimentícia de Rolândia, Anderson Zanelato, relatou que a JBS já está realocando os cerca de 150 trabalhadores da incubadora. A ação está sendo tomada para que eles não percam os empregos.

Assista: null - Vídeo por: tnonline





Com informações Portal Cambé.

Siga o TNOnline no Google News