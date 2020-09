Incêndio de grandes proporções atinge shopping atacadista em Maringá - TNOnline

Continua após publicidade

Um incêndio de grandes proporções, que começou na madrugada desta segunda-feira (10), atingiu o shopping atacadista Avenida Fashion, em Maringá. Várias equipes dos Bombeiros e da Defesa Civil Municipal trabalham no combate às chamas.

Segundo os bombeiros, o fogo começou por volta das 3 horas. A princípio o fogo começou na frente e já destruiu metade da estrutura. Conforme os bombeiros, parte do teto do shopping caiu, dificultando o acesso das equipes até o local do incêndio.

As chamas ainda não foram controladas, pois ainda de acordo com os bombeiros, no interior do local há alguns materiais inflamáveis, como roupas e tecidos, também dificultando o combate ao incêndio. A ocorrência está em andamento.