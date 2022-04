Da Redação

Incêndio de grandes proporções atinge mercado em Ibiporã; Veja

Nesta segunda-feira (21), um incêndio de grandes proporções atingiu o Supermercado Montana, localizado no centro da cidade de Ibiporã, na região Metropolitana de Londrina.

Conforme as informações, no momento que o fogo começou, o estabelecimento estava aberto e os funcionários que estavam presentes evacuaram o interior do Supermercado.

De acordo com matéria do Tarobá News, algumas vítimas foram encaminhadas para o Hospital Cristo Rei, mas a instituição não informou o número de atendidos na ocorrência.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Londrina, além de equipes de Ibiporã, estão no combate ao incêndio.

O que mais chama a atenção são os vídeos que circulam os grupos das redes sociais e que evidenciam o pânico de moradores vizinhos e clientes.

Veja abaixo:

Fonte: Tarobá News.