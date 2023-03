Incêndio de grandes proporções atinge barracão em Mandaguari; veja

Da Redação

O fogo se alastrou pelo imóvel no final da tarde desta segunda-feira (20)

Um incêndio de grandes proporções foi registrado em um dos barracões da Cocari, cooperativa de agropecuária, localizado em Mandaguari, no norte do Paraná. O fogo se alastrou pelo imóvel que mede mais de três mil metros no final da tarde desta segunda-feira (20).

As equipes do Corpo de Bombeiros, de Apucarana, e da Polícia Militar (PM) foram acionadas e trabalham no local para tentar controlar as chamas.

Conforme informações da Defesa Civil, de Jandaia do Sul, o local foi evacuado e ninguém ficou ferido. Em um vídeo que circula pelas redes sociais é possível ouvir explosões.

Veja o vídeo feito por Júlio César Raspinha:



null - Vídeo por: Júlio César Raspinha

Incêndio na região

Um incêndio atingiu uma casa de alvenaria no bairro Santa Rita, em Manoel Ribas, neste domingo (19). Uma mulher teve ferimentos no braço e recebeu atendimento da equipe do Samu.

A ocorrência foi na Rua Tiradentes, no início da manhã. As chamas causaram grande destruição na área interna da residência.

