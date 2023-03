Incêndio de grandes proporções atinge barracão em Astorga; veja

Da Redação

O antigo barracão do IBC de Astorga, no norte do Paraná, foi atingido no começo da tarde desta sexta-feira (24) por um incêndio de grandes proporções. Várias empresas da cidade e da região estão têm lojas divididas por box e instaladas dentro do imóvel. O local, segundo informações de testemunhas, foi evacuado e a princípio, ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros de Astorga e de Pitangueiras trabalha para controlar as chamas. Equipes de outras cidades se deslocam para o endereço para ajudar a combater o fogo. A Defesa Civil também ajuda na ocorrência. A causa do incêndio será investigada pelos órgãos responsáveis.

A matéria está em atualização.

Veja o vídeo que circular nas redes sociais: null - Vídeo por: Luís Melo Reportagem

