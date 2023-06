Incêndio de grande proporção atinge depósito de carvão no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Um incêndio de grandes proporções em um deposito de carvão mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na madrugada desta terça-feira (13) na Rua Rio da Paz, no bairro Nova Cidade, região Sul de Cascavel. Ninguém ficou ferido.

As primeiras chamas foram visualizadas no imóvel por vizinhos por volta das 4h40. Três caminhões de combate a incêndio foram deslocados até o local e montaram várias frentes de combate, tentando extinguir as chamas.

Devido ao material altamente inflamável, o incêndio se alastrou rapidamente pelo imóvel e os bombeiros tiveram muito trabalho para combater o fogo e evitar que as chamas fossem para as edificações vizinhas.

Após mais de seis horas de trabalho, os militares do Corpo de Bombeiros seguiam com as ações de combate ao incêndio

As informações são de que uma carga com produtos havia sido descarregada na empresa na última sexta-feira, por isto, havia muito material combustível dentro das estruturas.

Por volta das 10 horas, uma mini escavadeira foi encaminhada à empresa para que os estoques de carvão fossem retirados e espalhados, assim, agilizando o procedimento de extinção do fogo.

A estrutura e o estoque foram completamente destruídos, trazendo um prejuízo considerável aos proprietários.

