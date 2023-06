Incêndio criminoso destrói casa e mata dois cães no Noroeste do Paraná

A família perdeu todos os pertences para as chamas

Uma residência foi totalmente destruída pelas chamas na noite da última sexta-feira (9), no município de Sarandi, no Noroeste do Paraná. O incêndio criminoso foi causado pelo ex-genro da dona da casa.

O homem teria incendiado o imóvel após não aceitar o fim do relacionamento com a ex-companheira, que estava se mudando novamente para a casa da mãe. O suspeito colocou fogo no imóvel e fugiu.

Toda a residência e os pertences da família foram destruídos. Dois cachorros de estimação acabaram morrendo no incêndio. A Polícia Civil de Sarandi vai investigar o caso.

Ainda não há informações sobre o paradeiro do suspeito. As informações são do portal de notícias RicMais.

