Incêndio atinge supermercado na madrugada desta sexta-feira em Iporã; vídeo

Chamas começaram por volta das 4h no Supermercado Santa Inês; ainda não há registro de feridos ou balanço de danos





Um incêndio atingiu o Supermercado Santa Inês, localizado na cidade de Iporã, na madrugada desta sexta-feira (24). O fogo começou por volta das 4h e exigiu uma rápida mobilização de emergência, reunindo o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil em uma ação conjunta para conter as chamas e evitar que elas se espalhassem pela região.

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Incêndio atingiu supermercado em Iporã - Foto: oBemdito Incêndio atingiu supermercado em Iporã - Foto: oBemdito

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Até o momento, as autoridades não registraram vítimas, e ainda não há um balanço oficial sobre a extensão dos danos materiais causados ao estabelecimento. As circunstâncias que deram início ao fogo permanecem desconhecidas. As causas exatas do incêndio só deverão ser esclarecidas após a conclusão dos trabalhos das equipes no local e a posterior realização de perícia pelos órgãos responsáveis.

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Com informações do oBemtido