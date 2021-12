Da Redação

Incêndio atinge obra do novo Fórum de Londrina

Nesta noite de quarta (22), fogo se alastrou pela obra do novo Fórum de Londrina. As chamas ficaram concentradas no segundo andar do prédio, que fica próximo à prefeitura, na Rua Senador Souza Naves.

Uma das preocupações era que o incêndio atingisse as madeiras que estão instaladas para a estrutura. O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio, que começou por volta das 21h.

A suspeita é que o incêndio começou após um curto circuito em uma serra elétrica que foi ligada na sala. A causa ainda será investigada.

