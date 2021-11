Da Redação

Um incêndio de grandes proporções atingiu a garagem de ônibus da Transportes Coletivos Grande Londrina (TCGL), no norte do Paraná, na tarde desta segunda-feira (15), conforme a empresa.

continua após publicidade .

Segundo a TCGL, até as 18h30 não havia informações sobre feridos e número de ônibus atingidos. A fumaça é vista de vários pontos da cidade.

O incêndio começou pouco antes das 18h. Segundo moradores, é possível ouvir o barulho de explosões na garagem.

continua após publicidade .

Conforme a empresa, há dezenas de ônibus na garagem atingida.

O Corpo de Bombeiros atua no local para combater o fogo. Do lado de fora, a equipe resfria o muro para que o incêndio não saía do espaço onde estão guardados os ônibus da TCGL.

Incêndio atinge garagem de ônibus em Londrina; veja - Vídeo por: tnonline

continua após publicidade .





Com informações: g1