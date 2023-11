Incêndio atinge empresa de concreto na marginal da PR-445

Siga o TNOnline no Google News

Um incêndio atingiu uma empresa de concreto na marginal da PR-445, em Cambé, na manhã desta segunda-feira, 27 de novembro.

As chamas atingiram caminhões betoneiras e o Corpo de Bombeiros foi até o local e conteve as chamas com caminhões Auto Bomba Tanque Resgate.

Ninguém ficou ferido, mas três veículos foram atingidos pelo incêndio. Os profissionais ainda não identificaram o que teria causado o início das chamas.

