Incêndio atinge duas casas em Londrina; homem fica ferido

Um incêndio Vila Marízia, próximo à Av. Brasília, destruiu duas residências na manhã desta quinta-feira (24). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo não deixou feridos graves, mas consumiu completamente as duas casas. Um morador foi encaminhado ao HU (Hospital Universitário) de Londrina com queimaduras e porque inalou fumaça.

As residências, com maioria em madeira, eram improvisadas e tinham muitos materiais em seu interior, com maioria em madeira, o que potencializa as chamas. Por serem imóveis pequenos, as chamas se alastraram rapidamente pela proximidade das casas.

O irmão da vítima encaminhada ao hospital suspeita que o incêndio tenha sido criminoso e que alguém ateou fogo no imóvel durante a madrugada. O Corpo de Bombeiros ainda não tem informações sobre a causa. A ocorrência será investigada.

