Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
SUSTO

Incêndio atinge caminhão-tanque e é controlado na BR-376 em Paranavaí

Ação rápida dos Bombeiros e de brigada privada evitou que fogo chegasse à carga de combustíveis

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Incêndio atinge caminhão-tanque e é controlado na BR-376 em Paranavaí
Autor A condutora, de 45 anos, percebeu as chamas a tempo - Foto: Divulgação/PRF

No início da tarde desta terça-feira, por volta das 12h30, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a uma ocorrência de incêndio em veículo no km 88 da BR-376, no município de Paranavaí. Um caminhão-tanque carregado com combustíveis (álcool, gasolina e diesel) pegou fogo enquanto transitava no sentido Maringá a Nova Londrina.

📰 LEIA MAIS: Sanepar reduz tarifa mínima de água e esgoto em 25% a partir de outubro no Paraná

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O incêndio teve início em um dos rodados dianteiros do veículo e se alastrou rapidamente para a cabine. A condutora, de 45 anos, percebeu as chamas a tempo, parou o veículo no acostamento e saiu sem sofrer ferimentos.

A rápida intervenção da brigada de incêndio de uma empresa particular da região, somada ao trabalho do Corpo de Bombeiros, foi decisiva para conter o avanço das chamas antes que atingissem o compartimento de carga com os combustíveis, evitando uma tragédia de grandes proporções.

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias do Paraná

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O fogo foi totalmente controlado, o trabalho de rescaldo concluído e o tráfego no local já se encontra totalmente liberado em ambos os sentidos.

Incêndio atinge caminhão-tanque e é controlado na BR-376 em Paranavaí
AutorFoto: Divulgação/PRF


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente caminhâo incendio paranavai segurança
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV