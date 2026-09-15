Incêndio atinge caminhão-tanque e é controlado na BR-376 em Paranavaí

Ação rápida dos Bombeiros e de brigada privada evitou que fogo chegasse à carga de combustíveis

No início da tarde desta terça-feira, por volta das 12h30, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a uma ocorrência de incêndio em veículo no km 88 da BR-376, no município de Paranavaí. Um caminhão-tanque carregado com combustíveis (álcool, gasolina e diesel) pegou fogo enquanto transitava no sentido Maringá a Nova Londrina.

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O incêndio teve início em um dos rodados dianteiros do veículo e se alastrou rapidamente para a cabine. A condutora, de 45 anos, percebeu as chamas a tempo, parou o veículo no acostamento e saiu sem sofrer ferimentos.

A rápida intervenção da brigada de incêndio de uma empresa particular da região, somada ao trabalho do Corpo de Bombeiros, foi decisiva para conter o avanço das chamas antes que atingissem o compartimento de carga com os combustíveis, evitando uma tragédia de grandes proporções.

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O fogo foi totalmente controlado, o trabalho de rescaldo concluído e o tráfego no local já se encontra totalmente liberado em ambos os sentidos.

Foto: Divulgação/PRF Foto: Divulgação/PRF



