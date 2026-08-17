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Incêndio atinge barracão abandonado às margens da BR-369 em Londrina

Bombeiros encontraram grande quantidade de entulhos dentro do barracão

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Incêndio atinge barracão abandonado às margens da BR-369 em Londrina
Autor Incêndio atingiu barracão às margens de rodovia - Foto: Tarobá

Um incêndio atingiu, na noite deste domingo (16), um barracão abandonado onde funcionava uma antiga transportadora, às margens da BR-369, em Londrina (PR). O imóvel fica ao lado de uma área utilizada como estacionamento da Polícia Civil.

-LEIA MAIS: Acidente provocado por cavalo solto deixa cinco feridos na PR-445 em Londrina

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Uma pessoa que passava pelo local percebeu as chamas e acionou o Corpo de Bombeiros. Uma equipe foi rapidamente deslocada até o endereço e constatou que o fogo estava concentrado na parte interna e superior do barracão.

Os bombeiros conseguiram entrar no imóvel por uma porta e iniciaram o combate ao incêndio. O trabalho foi dificultado pela grande quantidade de entulhos acumulados, como colchões, um sofá velho, papéis e outros materiais que contribuíram para a propagação das chamas.

Segundo informações apuradas no local, o barracão está abandonado há algum tempo e seria utilizado com frequência por pessoas em situação de rua. Há relatos de que o espaço também vinha sendo usado para a queima de fios e cobre. Partes do telhado já teriam sido furtadas.

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Um casal estaria utilizando uma parte do imóvel como abrigo. A suspeita é de que uma tentativa de queimar cobre possa ter provocado o início do incêndio, que acabou se espalhando para outros materiais armazenados no local.

Durante a ocorrência, os bombeiros encontraram ainda uma pequena sala improvisada, com sofá, banco e outros objetos.

As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros. Apesar dos danos e da grande quantidade de materiais queimados, não houve registro de vítimas.

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Com informações da Tarobá

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incendio Londrina NOTÍCIAS polícia civil segurança
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