Incêndio atinge barracão abandonado às margens da BR-369 em Londrina
Bombeiros encontraram grande quantidade de entulhos dentro do barracão
Um incêndio atingiu, na noite deste domingo (16), um barracão abandonado onde funcionava uma antiga transportadora, às margens da BR-369, em Londrina (PR). O imóvel fica ao lado de uma área utilizada como estacionamento da Polícia Civil.
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Uma pessoa que passava pelo local percebeu as chamas e acionou o Corpo de Bombeiros. Uma equipe foi rapidamente deslocada até o endereço e constatou que o fogo estava concentrado na parte interna e superior do barracão.
Os bombeiros conseguiram entrar no imóvel por uma porta e iniciaram o combate ao incêndio. O trabalho foi dificultado pela grande quantidade de entulhos acumulados, como colchões, um sofá velho, papéis e outros materiais que contribuíram para a propagação das chamas.
Segundo informações apuradas no local, o barracão está abandonado há algum tempo e seria utilizado com frequência por pessoas em situação de rua. Há relatos de que o espaço também vinha sendo usado para a queima de fios e cobre. Partes do telhado já teriam sido furtadas.
Um casal estaria utilizando uma parte do imóvel como abrigo. A suspeita é de que uma tentativa de queimar cobre possa ter provocado o início do incêndio, que acabou se espalhando para outros materiais armazenados no local.
Durante a ocorrência, os bombeiros encontraram ainda uma pequena sala improvisada, com sofá, banco e outros objetos.
As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros. Apesar dos danos e da grande quantidade de materiais queimados, não houve registro de vítimas.
Com informações da Tarobá