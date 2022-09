Incêndio atinge às margens da represa do Rio Iraí, no Paraná

Da Redação

O Corpo de Bombeiros foi chamado na noite desta sexta-feira, 9 de setembro, para combater um incêndio ambiental em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC.). De acordo com as informações dos Bombeiros, as chamas altas podiam ser vistas de longe em praticamente toda a mata que margeia a Barragem do Rio Iraí.

A ocorrência foi registrada como oriunda da Alameda dos Bosques, no bairro Parque das Nascentes, com ‘área extensa com fogo bem alto, dentro da barragem do Iraí’.

Não há informações de vítimas. A ocorrência foi encerrada às 21h12, com o controle das chamas. As causas do incêndio serão apuradas.

