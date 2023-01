Incêndio atinge apartamento em Londrina e moradores deixam prédio

Da Redação

Moradores de um prédio de Londrina, no norte do Paraná, precisaram deixar o edifício às pressas neste sábado (14) depois de um incêndio atingir uma das unidades do local. O fogo foi registrado no 17º andar do prédio. Ninguém ficou ferido. A reportagem é do G1.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a fumaça atingiu todos os apartamentos dos andares acima.

O incêndio começou, segundo o morador, na geladeira do imóvel. Ele chegou a tentar apagar as chamas usando o extintor de incêndio do corredor, mas não foi suficiente.

Bombeiros foram acionados e controlaram as chamas, ajudando também outras pessoas a desocuparem o edifício.

fonte: Reprodução/RPC

Por conta da situação, moradores dos 24 andares se concentram na rua em frente ao condomínio, que ficou interditada.



