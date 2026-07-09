Incêndio atinge apartamento em condomínio de Londrina (PR)

Chamas começaram em um apartamento do Condomínio Portal das Torres, no Jardim Santiago, na manhã desta quinta-feira (9)







Um incêndio atingiu um apartamento na manhã desta quinta-feira (9), no Condomínio Portal das Torres, localizado na Rua Sidrak Silva Filho, no Jardim Santiago, na zona oeste de Londrina. Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para controlar as chamas.

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De acordo com as primeiras informações, o fogo começou em um apartamento localizado no sétimo andar do edifício. Os bombeiros trabalham para conter o incêndio e evitar que as chamas se espalhem para outras unidades do condomínio.





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Foto: Reprodução vídeo Foto: Reprodução vídeo

Até a publicação desta reportagem, não havia confirmação oficial sobre feridos ou se havia moradores dentro do imóvel no momento em que o incêndio teve início.

As causas do fogo ainda são desconhecidas e deverão ser investigadas após o trabalho de combate às chamas e a realização da perícia.

A ocorrência segue em andamento, e novas informações serão divulgadas assim que confirmadas pelas autoridades.