Da Redação

Incêndio ambiental atinge área da barragem do Iraí

Um incêndio atingiu uma área de vegetação na região da barragem do Iraí, um dos principais reservatórios que abastecem bairros de Curitiba e outras cidades da Região Metropolitana, neste sábado (7).

continua após publicidade .

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram no início da tarde, em Piraquara, e foi necessário sobrevoar a área para monitorar a situação.

Ninguém ficou ferido e o fogo foi controlado.

continua após publicidade .

Conforme os bombeiros, não havia informações sobre as causas do incêndio e nem a avaliação do total de área atingida.

Os bombeiros informaram que as chamas começaram ainda na noite de sexta-feira (6) e se espalharam com a combinação de tempo e vegetação secos e ventos. O fogo atingiu áreas de difícil acesso.

Com informações, G1.