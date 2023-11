Inauguração de decoração de Natal em Londrina é adiada

A decoração de Natal de Londrina, no Norte do Paraná, que seria inaugurada neste sábado (25) no Lago Igapó, foi adiada. Segundo o Instituto de Desenvolvimento de Londrina, a chuva atrapalhou o ritmo da operação, fazendo com que a empresa terceirizada não conseguisse terminar a montagem de toda a estrutura.

A Prefeitura de Londrina havia anunciado anteriormente que a inauguração seria adiantada para o dia 25, porém não foi possível. A estrutura completa consiste em uma árvore iluminada e uma passarela flutuante.

O investimento para esta época do ano deve superar R$ 8,5 milhões e incluirá mais de 200 apresentações culturais e artísticas.

Apucarana

Em Apucarana, a contagem regressiva para o Natal já começou. O Papai Noel chegará na próxima semana, às 20 horas do dia 28 de novembro. O platô da Praça Rui Barbosa sediará uma festa encantadora, com direito a entrega de doces às crianças. A partir do dia 7 de dezembro, o comércio passará a funcionar até as 22 horas. Aos sábados, as lojas estarão abertas até as 18 horas.



