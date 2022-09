Impressionante: câmera flagra batida entre moto e carro no Paraná

Da Redação

As pessoas que estavam no carro não ficaram feridas

Uma câmera de segurança flagrou uma colisão traseira entre uma moto e um carro em Astorga, no norte do Paraná. O acidente aconteceu na avenida Presidente Getúlio Vargas, no centro da cidade, na tarde deste sábado (10). Veja o flagrante abaixo.

Pela gravação é possível perceber que o Ford Ká segue em velocidade reduzida e de repente, a moto se aproxima e atinge em cheio a traseira do carro. Após a colisão, o motociclista 'voa' por cima do veículo.

O jovem condutor da moto cai forte no chão e apesar da violência da batida, o rapaz não sofreu ferimentos graves. Ele foi socorrido e levado para o hospital do município.

As pessoas que estavam no carro não ficaram feridas. A traseira do Ká e a moto sofreram grandes danos. O acidente assustou quem estava na avenida. Assista: null - Vídeo por: Reprodução









