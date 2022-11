Impressionante: após batida, carro invade bar e homem perde a perna

Da Redação

Um homem, de 43 anos, sofreu ferimentos graves e precisou amputar a perna esquerda

Câmeras de segurança registram um gravíssimo acidente que aconteceu em Rolândia no norte do Paraná. Após a colisão entre dois veículos, um carro invadiu um bar e atingiu frequentadores do estabelecimento. Um homem, de 43 anos, sofreu ferimentos graves e precisou amputar a perna esquerda.

O acidente aconteceu no domingo (13/11), no cruzamento das Ruas Arthur Thomas e Antenor Ferri, na Vila Operária. Além do homem, uma mulher também foi atingida. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

Ela foi levada para o Hospital São Rafael, com ferimentos moderados. Já o homem sofreu ferimentos graves e foi encaminhado para o Hospital Evangélico em Londrina. Ele precisou amputar a perna esquerda e ainda sofreu fratura exposta na perna direita.



O motorista do carro foi preso, pois estava com sinais de embriaguez. As causas da batida serão apuradas.













