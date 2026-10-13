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IML procura familiares de homem assassinado a pedradas e pauladas em Maringá

Danilo foi morto a pedradas e pauladas no cruzamento da Avenida Cerro Azul com a Rua Fernandes Vieira

Escrito por Da Redação
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IML procura familiares de homem assassinado a pedradas e pauladas em Maringá
Autor Danilo Fernandes Martins da Silva, de 42 anos - Foto: Reprodução/ Plantão Maringá

O Instituto Médico-Legal (IML) procura familiares de Danilo Fernandes Martins da Silva, de 42 anos, vítima de um homicídio registrado no final da madrugada de segunda-feira (12) em Maringá (PR).

-LEIA MAIS: Carro com sete jovens bate em caçamba e deixa dois em estado gravíssimo no PR

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Danilo foi morto a pedradas e pauladas no cruzamento da Avenida Cerro Azul com a Rua Fernandes Vieira, na região central da cidade. Ele foi encontrado gravemente ferido e, apesar das tentativas de reanimação realizadas pelas equipes de socorro, teve a morte constatada no local.

No momento da ocorrência, a vítima não portava documentos pessoais, o que dificultou sua identificação inicial.

Três homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos relacionados à investigação. Dois deles teriam admitido participação nas agressões, conforme o relato da ocorrência.

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O caso está sob investigação da Polícia Civil.

Familiares ou pessoas que conheçam Danilo podem procurar o IML de Maringá para obter informações sobre os procedimentos necessários.

Com informações do Plantão Maringá e GMC

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