IML procura familiares de homem assassinado a pedradas e pauladas em Maringá
Danilo foi morto a pedradas e pauladas no cruzamento da Avenida Cerro Azul com a Rua Fernandes Vieira
O Instituto Médico-Legal (IML) procura familiares de Danilo Fernandes Martins da Silva, de 42 anos, vítima de um homicídio registrado no final da madrugada de segunda-feira (12) em Maringá (PR).
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Danilo foi morto a pedradas e pauladas no cruzamento da Avenida Cerro Azul com a Rua Fernandes Vieira, na região central da cidade. Ele foi encontrado gravemente ferido e, apesar das tentativas de reanimação realizadas pelas equipes de socorro, teve a morte constatada no local.
No momento da ocorrência, a vítima não portava documentos pessoais, o que dificultou sua identificação inicial.
Três homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos relacionados à investigação. Dois deles teriam admitido participação nas agressões, conforme o relato da ocorrência.
O caso está sob investigação da Polícia Civil.
Familiares ou pessoas que conheçam Danilo podem procurar o IML de Maringá para obter informações sobre os procedimentos necessários.
Com informações do Plantão Maringá e GMC