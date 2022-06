IML identifica vítimas de acidente ocorrido no Contorno Sul de Maringá

Da Redação

O Instituto Médico Legal (IML) de Maringá, Paraná, identificou as vítimas fatais do acidente que ocorreu na noite dessa quinta-feira (9), na Avenida Prefeito Sincler Sambatti, no Contorno Sul do município. Conforme as autoridades, chovia bastante no momento em que a colisão, que envolveu um caminhão e três motos, aconteceu.

Segundo o IML, as duas pessoas que morreram no acidente são Evandro da Silva Carvalho, de 36 anos, e a enteada dele, Karolayne Vitoria Farias Cari, de 18 anos. Eles estavam em uma motocicleta no momento em que foram atropelados por um caminhão.

fonte: Reprodução/Plantão Maringá As vítimas foram arremessadas ao chão e um dos rodados do caminhão passou por cima delas

De acordo com as informações do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), as vítimas foram arremessadas ao chão e um dos rodados do veículo pesado passou por cima delas. Evandro tinha ido buscar a enteada no trabalho e os dois voltavam para casa.

Quando os socorristas chegaram no local, nada pôde ser feito, pois Evandro e Karolayne já estavam, sem vida.

O acidente envolveu também outras duas motos que seguiam atrás do caminhão. Os motociclistas não conseguiram frear e bateram na traseira do veículo. Duas pessoas ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas aos hospitais Universitário e Santa Casa.

fonte: Reprodução/Plantão Maringá Outras duas motocicletas que seguiam atrás do caminhão se envolveram no acidente

O motorista do caminhão realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para o consumo de bebida alcoólica. As vítimas fatais eram moradores de Paiçandu.

Com informações do Plantão Maringá e GMC Online.