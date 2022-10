IML identifica turista que caiu nas Cataratas do Iguaçu; saiba mais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O corpo foi identificado pelo IML de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná

O turista canadense que morreu após cair nas Cataratas do Iguaçu foi identificado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Foz do Iguaçu, oeste do Paraná, e, conforme o órgão, trata-se de Sean Saraq, de 58 anos. A informação foi divulgada nesse domingo (23).

continua após publicidade .

O homem desapareceu nas quedas no lado argentino, na cidade de Puerto Iguazú, na última segunda-feira (17). Equipes de resgate se reuniram para encontrar a vítima e, na quarta-feira (19), localizaram o corpo do homem no Rio Iguaçu, próximo a Ponte Tancredo Neves, na fronteira com a Argentina.

Leia mais: Turista que caiu nas Cataratas do Iguaçu é encontrado

continua após publicidade .

O IML informou que utilizou as digitais do turista para obter a identificação dele. O laudo apontou que a causa da morte foi por afogamento.

De acordo com depoimentos de testemunhas à polícia, colhidos até o momento, o turista escalou o parapeito do passarela e caiu. Em seguida, ele desapareceu.

O caso está sendo investigado pelas autoridades.

continua após publicidade .

Quem é Sean Saraq?

Através de um perfil criado em uma rede social, Saraq demonstrou a paixão que tinha pelas Cataratas do Iguaçu. Há fotos das quedas publicadas por ele.

fonte: Reprodução/Redes Sociais Há diversas fotos das quedas no perfil de Saraq

Na descrição, diz que ele trabalhava por conta própria.

continua após publicidade .

Além do encantamento pela natureza, o canadense demonstrou seu amor por leituras filosóficas e descreveu em seu perfil que esperava um dia morar na Argentina.



"Espero um dia morar na 'Paris da América do Sul', Buenos Aires", descreveu.

Com informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News