IML identifica mulher encontrada morta em Maringá

Foi identificada na tarde desta sexta-feira (28), no Instituto Médico Legal de Maringá, a mulher encontrada morta no lago do Parque Alfredo Nyfler, na Vila Morangueira. Trata-se de Ana Josele Franzin, de 55 anos. Familiares compareceram no IML, e fizeram o reconhecimento do corpo.

Eles comentaram que a mulher saiu de casa, por volta das 05h00 da manhã. Ela morava na zona norte da cidade. O corpo não apresentava sinais de violência. O caso é investigado pela polícia civil.

A ocorrência

Uma mulher foi encontrada morta no lago do Parque Alfredo Nyfler (Buracão), na Vila Morangueira, zona norte de Maringá, na manhã desta sexta-feira (28). Um jovem que caminhava pelo local se deparou com o corpo boiando no local. Ele ligou para a Polícia Militar (PM), que posteriormente acionou o 5°Grupamento do Corpo de Bombeiros.

