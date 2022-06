IML identifica homem que morreu em confronto com a PM, em Maringá

Da Redação

O confronto ocorreu na terça-feira (21), em Maringá

O Instituto Médico Legal (IML) identificou o homem que morreu em um confronto com o Pelotão do Choque, da Polícia Militar (PM), na terça-feira (21), em Maringá, Paraná. De acordo com o instituto, trata-se de Wuelyton Vitor Rodrigues de Oliveira, de 19 anos.

O jovem, que é natural de Curitiba, teria roubado um veículo Fiat/Toro, no Jardim Alamar, momentos antes de trocar tiros com a polícia.

Os agentes de segurança haviam feito um cerco para tentar encontrar o assaltante e, assim que ele foi visto, a PM realizou um acompanhamento tático.

Durante a perseguição, o criminoso capotou o carro roubado e se escondeu em um fundo de vale, no final da Avenida Carlos Borges, no conjunto Atami. A polícia contou com a ajuda de um cão farejador para encontrar o suspeito, que estava escondido atrás de uma árvore.



Segundo a PM, o homem teria efetuado disparos contra a equipe do Choque, que revidou e atingiu o suspeito com três disparos.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas, quando os socorristas chegaram, o indivíduo já estava morto.



Nenhum policial ficou ferido.

O carro roubado foi recuperado, mas estava destruído por conta do capotamento. A vítima do roubo estava na delegacia e contou que foi surpreendida pelo assaltante armado com uma pistola, que além do veículo também roubou as pulseiras que ele estava.

Wuelyton já tinha passagens pela polícia pelo crime de tráfico de drogas.