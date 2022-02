Da Redação

IML identifica corpo encontrado em porta-malas de carro

Na noite da última quarta-feira (16), o corpo de uma mulher foi encontrado no porta-malas de um carro, em Curitiba, Paraná. De acordo com as informações do Instituto Médico Legal (IML), o corpo seria de uma motorista de aplicativo, identificada como Michele Chinol, de 39 anos.

O corpo de Michele estava no porta-malas de um automóvel, que, a princípio, seria dela. O veículo havia sido guinchado e levado para um pátio na terça-feira (15).

Segundo amigos e familiares, a mulher gostava de praticar artes marciais e atividade física, mas, desde a semana passada, não frequentava a academia que costuma ir. O último contato dela com os parentes foi na segunda-feira (14).

O corpo da vítima foi encontrado na tarde de quarta-feira, quando funcionários do pátio onde o carro estava teriam sentido um odor ao se aproximarem do veículo e decidiram abrir o porta-malas. Em seguida, após encontrarem o corpo, agentes da Guarda Municipal foram acionados.

O corpo da mulher já estava em estado avançado de decomposição. A Polícia Civil investiga o caso.