IML demora horas para recolher corpo e família se revolta: 'Descaso'

Um motociclista de 24 anos morreu após um acidente de trânsito nessa quarta-feira, dia 25 de julho, em um trecho da Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, em Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba. Além de lidar com a dor do luto, a família da vítima, identificada como Bruno Pires Quirino de Paula, teve que aguardar quase quatro horas pela chegada de uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) para recolher o corpo.

A vítima do acidente está sendo velada e será sepultada nesta quinta-feira (27). A imprensa compareceu ao ato fúnebre para conversar com a família, que se mostrou revoltada com o "descaso" da instituição.

“O acidente aconteceu umas oito e pouco. Umas 11h30, ele ainda estava no chão. Todo mundo ficou revoltado. Não sei para que tanta demora. Estão lá para trabalhar e não fazem o trabalho direito. Um descaso, é complicado. Ainda não sentamos eu e minha cunhada para ver o que podemos fazer. Mas é revoltante”, desabafou Gabriel Pires, irmão de Bruno, em uma entrevista à equipe de reportagem da Banda B.

Segundo Gabriel, o irmão fazia o trajeto todos os dias no mesmo horário para ir ao trabalho. Uma câmera de segurança registrou o momento em que Bruno bate na traseira de um caminhão que estava parado na rodovia.



“Ele estava indo trabalhar e infelizmente aconteceu essa fatalidade […] Ele (caminhão) estava com metade da roda na calçada e metade da roda na pista. Pelas imagens que vimos, o caminhão estava errado, sem sinalizar. Meu irmão não deve ter visto. Ele sempre andou de moto. Tinha experiência”.

Bruno deixa esposa e uma filha de dois anos de idade.

