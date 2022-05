IML de Apucarana tenta identificar corpo carbonizado

Da Redação

A Polícia Civil (PC) está apurando um caso que foi registrado na noite de terça-feira (3), entre as cidade de Mandaguari e Marialva. Um corpo foi encontrado carbonizado no interior de um veículo Fiat Palio, com placas de Londrina.

continua após publicidade .

O achado foi feito por um funcionário de uma propriedade rural, situada na Estrada Alegre. O homem levou um susto ao se deparar com o Palio queimado e, ao se aproximar do automóvel, notou que havia um corpo carbonizado no banco de trás.

O trabalhador ligou para a Polícia Militar (PM). Equipes foram para o local do fato e isolaram a área.

continua após publicidade .

As autoridades ainda não realizaram a identificação da vítima, por conta das circunstâncias em que o corpo se encontrava. No entanto, existe a possibilidade de ser um morador de Sarandi, que está desaparecido desde as 20h da última segunda-feira (2).

Após o trabalho da perícia, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana.



Possivelmente a identificação do corpo será realizada através de DNA. Em um primeiro momento, não foi possível constatar se a pessoa apresentava marcas de tiros, facadas, pauladas ou outro tipo de lesão.

Com informações do Corujão Notícias.